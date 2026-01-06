Main Menu

इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में की एयरस्ट्राइक, तीन मंजिला इमारत मलबे में तब्दील

Updated: 06 Jan, 2026 06:51 AM

israel carried out airstrikes in southern lebanon

दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमला किया है। सोमवार तड़के इजरायल ने साइदा प्रांत के अल-घाज़ियेह (Al-Ghaziyeh) इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत को निशाना बनाकर दो हवाई हमले किए। यह इलाका दक्षिण लेबनान का एक अहम कारोबारी और...

इंटरनेशनल डेस्कः दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमला किया है। सोमवार तड़के इजरायल ने साइदा प्रांत के अल-घाज़ियेह (Al-Ghaziyeh) इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत को निशाना बनाकर दो हवाई हमले किए। यह इलाका दक्षिण लेबनान का एक अहम कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है।

तीन मंजिला इमारत मलबे में तब्दील

अल मयादीन (Al Mayadeen) के दक्षिणी लेबनान स्थित संवाददाता के मुताबिक, हमला अल-घाज़ियेह के औद्योगिक ज़ोन में हुआ, जहां एक तीन मंजिला इमारत में कई दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठान चल रहे थे। हवाई हमले के बाद पूरी इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। धमाके की वजह से आसपास के सिनीक (Siniq) इलाके की दुकानों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

सोते वक्त हुआ हमला, मजदूर मौजूद थे

हालांकि हमला देर रात किया गया, जब इलाका अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन उस समय भी कुछ मजदूर और कर्मचारी वहां मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हमले में कम से कम दो मजदूर घायल हुए हैं। हमले के तुरंत बाद आपातकालीन सेवाएं और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

दक्षिणी तट पर लगातार हवाई हमले

यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाकों में लगातार हवाई हमले कर रही है। हाल के दिनों में सराफंद और तिबना के आसपास भी इजरायली हमले दर्ज किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, ताजा हमले सक्साकिये और सराफंद के बीच स्थित एक कृषि घाटी में किए गए, जो साइदा और टायर (Tyre) के बीच तटीय पट्टी में पड़ती है। इस इलाके में कम से कम तीन हवाई हमले किए गए।

F-16 लड़ाकू विमानों से की गई बमबारी

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये हमले फाइटर जेट्स, खासकर इजरायली F-16 विमानों द्वारा किए गए। पहले कुछ रिपोर्ट्स में मिसाइल हमलों की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि ज्यादातर हमले हवाई जहाजों से गिराए गए बमों से किए गए थे।

कई लेबनानी कस्बों में इमारतें निशाने पर

इसके अलावा, इजरायली सेना ने लेबनान के आनान, कफर हट्टा, अल-मनारा और ऐन अल-तीनेह जैसे कस्बों में भी कई इमारतों पर हवाई हमले किए। ये हमले सीजफायर समझौते का उल्लंघन माने जा रहे हैं। अल मयादीन के पश्चिमी बेका क्षेत्र के संवाददाता के अनुसार, जिन इमारतों को निशाना बनाया गया, उन्हें पहले ही इजरायल की ओर से धमकी दी जा चुकी थी।

शहीद शरशबील अल-सैयद का घर भी बमबारी में तबाह

लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (NNA) ने बताया कि इजरायली सेना ने अल-मनारा कस्बे में शहीद शरशबील अल-सैयद के घर को भी बम से उड़ा दिया। शरशबील अल-सैयद की पिछले साल हत्या कर दी गई थी। वहीं, दक्षिणी लेबनान से आ रही जानकारी के मुताबिक, इजरायली युद्धक विमानों ने जेज़ीन जिले के आनान कस्बे में एक पहले से चेतावनी दिए गए मकान को निशाना बनाया, जबकि सिडोन जिले के कफर हट्टा में भी अलग से हवाई हमला किया गया।

सीजफायर उल्लंघन से बढ़ी चिंता

लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर स्थानीय लोगों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सीजफायर के टूटने और हालात और बिगड़ने की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो लेबनान-इजरायल सीमा पर तनाव और बड़े टकराव में बदल सकता है।

