रेस में सबसे आगे Oxford-AstraZeneca की कोरोना वायरस वैक्सीन: WHO

ब्राजील, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन और मेक्सिको में 20,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,89,077 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक कोरोना मामलों में वृद्धि ब्राजील और अमेरिका से हुई है जहां पिछले 24 घंटों में क्रमश: 46,860 और 44,458 संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस दौरान भारत में भी 19,906 मामले सामने आए हैं। WHO के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,612 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और शनिवार की तुलना में 2,254 मौतें कम हुई हैं।

