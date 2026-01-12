8 हजार से ज्यादा स्टूडेंट वीजा किए रद्द, इस देश ने अचानक लिया फैसला, जानें बड़ी वजह

अमेरिका ने एक बड़े और चौंकाने वाले फैसले के तहत करीब 8 हजार विदेशी छात्रों के स्टूडेंट वीजा रद्द कर दिए हैं। इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच हड़कंप मच गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिन छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे...

अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आया कि कई छात्र वीजा नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ गंभीर क्रिमिनल गतिविधियों में भी लिप्त थे। इसी के आधार पर यह सख्त कार्रवाई की गई। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे मामला छात्रों का ही क्यों न हो। खबर अपडेट की जा रही है...