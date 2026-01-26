टेकऑफ करते ही मची तबाही! एयरपोर्ट पर Private Jet Crash, 8 लोग थे सवार, आसमान में उठी चीख-पुकार

अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान और खराब मौसम के बीच एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। रविवार शाम करीब 7:45 बजे बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 (Bombardier Challenger 600) उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फेडरल...

Private Jet Crash: अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान और खराब मौसम के बीच एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है। रविवार शाम करीब 7:45 बजे बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 (Bombardier Challenger 600) उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के मुताबिक हादसे के वक्त विमान में 8 लोग सवार थे। फिलहाल सवार लोगों की स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

खराब मौसम और बर्फबारी बनी चुनौती

यह दुर्घटना उस समय हुई जब अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा कुदरत के कहर से जूझ रहा है। बैंगोर सहित अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी और जमा देने वाली बारिश हो रही है। लगातार गिरती बर्फ के कारण रनवे पर परिचालन मुश्किल हो रहा है। बैंगोर एयरपोर्ट बोस्टन से लगभग 200 मील उत्तर में स्थित है और यहाँ से फ्लोरिडा और वॉशिंगटन जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें चलती हैं।

DEVELOPING: CHALLENGER 650 CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINE



A Bombardier Challenger 650 private jet has crashed during takeoff at Bangor International Airport (BGR), Maine, with 8 people on board, according to multiple reports.



The aircraft, N10KJ (A00345), is registered to… pic.twitter.com/B9HP8KMSkS — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

जांच के घेरे में चैलेंजर 600

बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 एक लोकप्रिय बिजनेस जेट है जिसे 9 से 11 यात्रियों के सफर के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 1980 में लॉन्च किया गया था। यह अपनी चौड़ी बॉडी और आरामदायक केबिन के लिए जाना जाता है।नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और FAA ने संयुक्त रूप से हादसे की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना तकनीकी खराबी की वजह से हुई या खराब मौसम (Snowstorm) इसका मुख्य कारण था।

A doorbell camera at a home in Glenburn captured the sound of Sunday night's plane crash at Bangor International Airport. What we know about the crash involving a private jet: https://t.co/tEJVrsfPKO pic.twitter.com/Utib5v18Vc — WMTW TV (@WMTWTV) January 26, 2026

अमेरिका में जनजीवन अस्त-व्यस्त

बर्फीले तूफान ने पूरे अमेरिका में कोहराम मचा रखा है। बर्फबारी की वजह से हवाई और सड़क यातायात लगभग रुक गया है। दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में लाखों घरों और व्यावसायिक केंद्रों की बिजली गुल हो गई है जिससे लोग अंधेरे और कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हैं। बैंगोर सहित कई बड़े हवाई अड्डों पर सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।