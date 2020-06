लोंगोंडो ने कहा, 'मबान्‍डाका में इबोला के नए मामले सामने आए हैं। हम बहुत जल्‍द ही वहां पर वैक्‍सीन और दवाएं भेजने जा रहे हैं।' इबोला के मामले सामने आने पर विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के चीफ डॉक्‍टर टेड्रोस ने कहा, 'इबोला का प्रकोप यह हमें याद दिलाता है कि कोरोना वायरस ही एकमात्र खतरा नहीं है जिसका दुनिया सामना कर रही है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की टीम वहां पर है और मदद कर रही है। WHO लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए है और स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर उठे आपातकालीन मामलों की निगरानी कर रहा है।' कांगों के एक्वाटेयर प्रांत में वर्ष 2018 में भी इबोला का प्रकोप फैला था और 54 मामले सामने आए थे। इसमें 33 लोगों की मौत हो गई थी।

Stories You May Like