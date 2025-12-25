Main Menu

Earthquake : भीषण भूकंप से डोली धरती! ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी ऊंची इमारतें, डरावने VIDEO ने बढ़ाई दहशत

25 Dec, 2025

taiwan s massive earthquake earthquake measuring 6 1 shakes the ground

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ताइवान में प्रकृति का कहर देखने को मिला। बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को द्वीप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से लेकर राजधानी ताइपे तक भूकंप के दो शक्तिशाली झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल पर मुख्य झटके की तीव्रता...

Earthquake : क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ताइवान में प्रकृति का कहर देखने को मिला। बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को द्वीप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से लेकर राजधानी ताइपे तक भूकंप के दो शक्तिशाली झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल पर मुख्य झटके की तीव्रता 6.1 मापी गई है जिससे ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगीं।

दोहरे झटकों ने हिलाया द्वीप

ताइवान की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार धरती एक के बाद एक दो बार कांपी:

  1. पहला झटका (5.7 तीव्रता): इसका केंद्र जमीन से मात्र 10 किलोमीटर नीचे था। कम गहराई (Shallow Depth) होने के कारण झटके बेहद जोरदार महसूस किए गए।

  2. दूसरा झटका (6.1 तीव्रता): यह सबसे शक्तिशाली झटका था जिसका केंद्र ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित तैटुंग काउंटी (Taitung County) में दर्ज किया गया।

दहशत में आए लोग, याद आई 2024 की त्रासदी

जैसे ही भूकंप आया राजधानी ताइपे के दफ्तरों और ऊंची इमारतों में काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। मेट्रो सेवाओं को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया गया। गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने या किसी बड़ी इमारत के गिरने की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन फिलहाल नुकसान का आकलन कर रहा है। इस झटके ने अप्रैल 2024 में आए 7.4 तीव्रता के उस विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा कर दीं जिसमें 17 लोगों की जान गई थी।

 

 

क्यों आते हैं ताइवान में इतने भूकंप?

ताइवान भौगोलिक रूप से दो टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन स्थल पर स्थित है जिसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है। यही कारण है कि यहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे पहले 1999 में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने यहां सबसे बड़ी तबाही मचाई थी।

