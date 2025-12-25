Earthquake : भीषण भूकंप से डोली धरती! ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी ऊंची इमारतें, डरावने VIDEO ने बढ़ाई दहशत

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 25 Dec, 2025 09:38 AM

Earthquake : क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ताइवान में प्रकृति का कहर देखने को मिला। बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को द्वीप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से लेकर राजधानी ताइपे तक भूकंप के दो शक्तिशाली झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल पर मुख्य झटके की तीव्रता 6.1 मापी गई है जिससे ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगीं।

दोहरे झटकों ने हिलाया द्वीप

ताइवान की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार धरती एक के बाद एक दो बार कांपी:

Just felt an earthquake in Taipei. Got an emergency alert on my phone, followed by minor shaking that lasted about 30 seconds. pic.twitter.com/aFwxPYR7K0 — Will Ripley (@willripleyCNN) December 24, 2025

दहशत में आए लोग, याद आई 2024 की त्रासदी

जैसे ही भूकंप आया राजधानी ताइपे के दफ्तरों और ऊंची इमारतों में काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। मेट्रो सेवाओं को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया गया। गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने या किसी बड़ी इमारत के गिरने की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन फिलहाल नुकसान का आकलन कर रहा है। इस झटके ने अप्रैल 2024 में आए 7.4 तीव्रता के उस विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा कर दीं जिसमें 17 लोगों की जान गई थी।

A magnitude 6.1 earthquake struck Taitung County at 5:47 p.m. Wednesday, shaking items off shelves at a supermarket in the southeastern county. pic.twitter.com/To0TS8D6Ga — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) December 24, 2025

क्यों आते हैं ताइवान में इतने भूकंप?

ताइवान भौगोलिक रूप से दो टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन स्थल पर स्थित है जिसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है। यही कारण है कि यहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे पहले 1999 में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने यहां सबसे बड़ी तबाही मचाई थी।