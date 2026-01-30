PM मोदी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से की बातचीत, आपसी संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जानें पर जताई सहमति

अमेरिका के साथ जारी तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। बातचीत में द्विपक्षीय...

नेशनल डेस्क : अमेरिका के साथ जारी तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीतिक समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।



पीएम के बयान को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खबर अपडेट की जा रही है...