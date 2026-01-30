Main Menu

PM मोदी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से की बातचीत, आपसी संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जानें पर जताई सहमति

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 09:20 PM

pm modi held talks with the acting president of venezuela

अमेरिका के साथ जारी तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। बातचीत में द्विपक्षीय...

नेशनल डेस्क : अमेरिका के साथ जारी तनाव के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति से बातचीत की है। इस वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीतिक समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

पीएम के बयान को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खबर अपडेट की जा रही है...

