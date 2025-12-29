मदद या स्वार्थः कंबोडिया-थाईलैंड विवाद में चीन की एंट्री, युन्नान में दोनो देशों की करवाई बैठक

चीन, कंबोडिया और थाईलैंड के शीर्ष राजनयिकों की युन्नान में त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य कंबोडिया–थाईलैंड सीमा विवाद में हालिया युद्धविराम को मजबूत करना था। संघर्ष में 100 से ज्यादा मौतें और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

International Desk: कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हिंसक सीमा विवाद में एक मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे चीन के विदेश मंत्री ने सोमवार को दोनों दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। विवादित सीमा के उत्तर में स्थित चीन के युन्नान प्रांत में यह त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक थाईलैंड और कंबोडिया की बीच हफ्तों से जारी लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक नए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो दिन बाद हुई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई लड़ाई में 100 से अधिक लोग मारे गए और सीमा के दोनों ओर से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

युन्नान प्रांत में बैठक के बाद थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकेओ ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम सभी मुद्दों को हल नहीं कर सके हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं और हमें इस गति को बनाए रखना होगा।'' उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित करना और विश्वास बहाली है। चीन के वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के साथ, पिछले एक दशक से अधिक समय से राजनयिक मामलों में तीसरे पक्ष के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए उसने विभिन्न तरीकों से काम किया है।

सोमवार को हुई बैठक के दौरान, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया - जो इस तरह की स्थितियों में चीन की विशिष्ट भाषा है। कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नवीनतम युद्धविराम कायम रहेगा और दोनों देशों को मतभेदों को सुलझाने के लिए पहले से सहमत तरीकों को फिर से अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।