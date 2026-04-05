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ट्रंप की Iran को आखिरी चेतावनी- होर्मुज रास्ता खोलो, वर्ना और खतरनाक हमलों को तैयार रहो

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 06:26 PM

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला गया, तो मंगलवार से उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। ईरान ने इस अल्टीमेटम को खारिज कर जवाबी हमले की धमकी दी, जिससे युद्ध और भड़क सकता है।

Washington: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच  Donald Trump ने अपना अल्टीमेटम दोहराते हुए Iran को  धमकी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज  जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तुरंत नहीं खोला, तो मंगलवार से अमेरिका उसके पावर प्लांट, पुल और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले शुरू कर देगा।ट्रंप के अनुसार, ईरान को पहले भी समय दिया गया था, लेकिन अब यह आखिरी चेतावनी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान नहीं मानता, तो अमेरिका और भी बड़े और खतरनाक हमले करेगा।

 

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया है और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने इसे “घबराहट और कमजोरी” बताया और कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो उसका जवाब बहुत कड़ा होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है।

 

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उसने यह भी कहा कि अगर युद्ध बढ़ा, तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इस समय दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका हमले की तैयारी की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह टकराव बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
 

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