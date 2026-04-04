इजराइल का तेहरान पर बड़ा हमला: इजराइल ने उड़ाए ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल स्टोर और रिसर्च सेंटर बने निशाना !

Edited By Tanuja,Updated: 04 Apr, 2026 06:43 PM
Israel Defense Forces ने Tehran में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। Iran के मिसाइल और रक्षा ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान में कई जगह नुकसान और घायल होने की खबर है, जिससे तनाव और बढ़ गया है।
International Desk: इज़राइल रक्षा बल (Israel Defense Forces (IDF) ने दावा किया है कि उसने तेहरान (Tehran) में कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में खासतौर पर Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया। इजराइली सेना के मुताबिक, इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत और उसके हथियार बनाने की क्षमता को कमजोर करना है। हमले उन ठिकानों पर भी किए गए जहां हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा था।
इस बीच, Iran के दक्षिण-पश्चिमी Khuzestan प्रांत में स्थित कई पेट्रोकेमिकल कंपनियों पर भी हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं और नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि Mahshahr Special Petrochemical Zone को खाली करा लिया गया है, क्योंकि आगे और हमलों का खतरा बना हुआ है।
तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिका के दो फाइटर जेट भी ईरानी हमले में गिराए जाने की खबर आई। इनमें से एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। यह पूरा संघर्ष 28 फरवरी से जारी है, जब Israel और United States ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है।कुल मिलाकर, मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं और बड़े युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है।