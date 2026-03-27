10 दिन की और मोहलत… क्या ईरान-अमेरिका के बीच होगा बड़ा समझौता? ट्रंप ने बढ़ाया हमलों पर विराम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 तारीख को घोषणा की कि वह ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को टालने की अवधि को 10 दिन और बढ़ा रहे हैं।

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 मार्च को घोषणा की कि वह ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को टालने की अवधि को 10 दिन और बढ़ा रहे हैं। यह अवधि अब स्थानीय समय के अनुसार अगले महीने 6 अप्रैल तक लागू रहेगी। इससे पहले 23 तारीख को उन्होंने 5 दिनों के लिए हमले टालने का ऐलान किया था। ईरान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने बातचीत के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

ट्रंप ने उसी दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए लिखा, “ईरानी सरकार के अनुरोध के बाद, हम यह घोषणा करते हैं कि ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की अवधि को सोमवार, 6 अप्रैल को रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है।”

उन्होंने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर भरोसा भी जताया। ट्रंप ने कहा, “बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया की गलत रिपोर्ट्स के विपरीत, ये बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है।” इससे पहले 23 तारीख को भी ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और इसी के चलते ईरान के भीतर पावर प्लांट समेत ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया गया था।

ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला ईरानी सरकार के ‘अनुरोध’ पर लिया गया है और बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस अतिरिक्त 10 दिन की मोहलत के दौरान क्या दोनों देशों के बीच कोई बड़ा और निर्णायक समझौता हो पाता है या नहीं।