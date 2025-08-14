Main Menu

शिखर सम्मेलन पहले ट्रंप की पुतिन को धमकी, यूक्रेन युद्ध न रोका तो होंगे ‘गंभीर परिणाम’

Edited By Tanuja,Updated: 14 Aug, 2025 01:10 PM

trump threatens severe consequences if putin blocks ukraine peace

Washington:अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अलास्का में शुक्रवार को होने वाली वार्ता में यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें इसके ‘‘बहुत गंभीर परिणाम'' भुगतने पड़ेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में ‘‘बहुत स्पष्ट'' रूप से कहा है कि अमेरिका अलास्का में आगामी अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन में संघर्ष विराम समझौता चाहता है।

 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने समूह को बताया है कि पुतिन ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से पहले ‘‘गुमराह'' कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ‘‘यूक्रेनी मोर्चे के सभी क्षेत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं'' ताकि यह दिखाया जा सके कि रूस ‘‘पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने में सक्षम है।'' उन्होंने कहा, ‘‘पुतिन प्रतिबंधों के बारे में भी गुमराह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जैसे उनके लिए इनका (प्रतिबंधों) कोई मतलब ही नहीं है और न ही इनका उन पर (रूस पर) कुछ असर पड़ने वाला है। जबकि हकीकत तो यह है कि प्रतिबंध बहुत मददगार हैं और यह रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल रहे हैं, जिससे वह युद्ध में कमजोर पड़ सकता है।''  

