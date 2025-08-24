अपने स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन का बड़ा एक्शन: रूस के परमाणु संयंत्र पर किया अटैक, लगी भंयकर आग(Video)

रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात कई ड्रोन हमले किए, जिसकी वजह से उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित ‍एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है...

International Desk: रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात कई ड्रोन हमले किए, जिसकी वजह से उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित ‍एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर रात किए गए हमलों में कई ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया मंच ‘टेलीग्राम' पर बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, उन्होंने बताया कि हमले में एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विकिरण का स्तर सामान्य सीमा के भीतर रहा।

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि उसे मीडिया में आई उन खबरों की जानकारी है कि ‘‘सैन्य कार्रवाई के कारण'' संयंत्र के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, लेकिन वह इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। यूक्रेन ने कथित हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने शनिवार देर रात रूसी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन की ओर से भेजे गए 95 ड्रोन विमानों को निष्क्रिय कर दिया। इस बीच, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के लिए रविवार सुबह कीव पहुंचे।

वहीं, नॉर्वे ने रविवार को यूक्रेन के लिए नयी सैन्य सहायता की घोषणा की, जिसके तहत वायु रक्षा प्रणालियों के वास्ते लगभग सौ अरब क्रोनर (69.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर) देने का वादा किया गया है। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा कि नॉर्वे और जर्मनी संयुक्त रूप से मिसाइलों सहित दो पैट्रियट प्रणालियों का वित्तपोषण कर रहे हैं, साथ ही नॉर्वे वायु रक्षा रडार की खरीद में भी मदद कर रहा है। इस बीच, पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई जारी है, जहां रूस ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेना ने दोनेत्सक क्षेत्र में दो गांवों पर कब्जा कर लिया है।