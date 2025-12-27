Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | लोगों हो जाओ सावधान! फिर हुई महामारी की वापसी, इस देश में बिगड़े हालात, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा

लोगों हो जाओ सावधान! फिर हुई महामारी की वापसी, इस देश में बिगड़े हालात, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 08:43 AM

us faces twindemic threat covid and flu cases surge during holiday season

अमेरिका में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की चमक के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। त्योहारों के कारण बढ़ रही भीड़, कड़ाके की ठंड और टीकाकरण (Vaccination) की धीमी रफ्तार ने एक साथ दो मोर्चों पर संकट खड़ा कर दिया है। देश में...

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की चमक के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। त्योहारों के कारण बढ़ रही भीड़, कड़ाके की ठंड और टीकाकरण (Vaccination) की धीमी रफ्तार ने एक साथ दो मोर्चों पर संकट खड़ा कर दिया है। देश में कोविड-19 के साथ-साथ इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के मामले भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनडोर पार्टियों और यात्राओं की वजह से वायरस को फैलने का अनुकूल माहौल मिल रहा है जिससे अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की आशंका है।

क्या कोविड-19 फिर से खतरनाक हो रहा है?

ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड के मामले बढ़ तो रहे हैं लेकिन फिलहाल स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितनी पिछले कुछ वर्षों की सर्दियों में थी। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के मुताबिक दिसंबर के मध्य तक 31 राज्यों में संक्रमण बढ़ने के संकेत मिले हैं। अपशिष्ट जल (Wastewater) की निगरानी से पता चला है कि नवंबर के बाद से SARS-CoV-2 वायरस की मौजूदगी में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।फिलहाल मिडवेस्ट (Midwest) क्षेत्र के राज्यों में वायरस की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी जा रही है।

PunjabKesari

सर्दियों में ही क्यों आता है उछाल?

विशेषज्ञों ने कोविड और फ्लू के बढ़ने के पीछे चार मुख्य कारण बताए हैं:

  1. कमजोर इम्यूनिटी: समय बीतने के साथ पिछली वैक्सीन या संक्रमण से मिली प्रतिरक्षा शक्ति कम होने लगती है।

    और ये भी पढ़े

  2. बंद जगहों पर भीड़: ठंड की वजह से लोग घरों के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं जहां वेंटिलेशन कम होने से वायरस आसानी से फैलता है।

  3. नये वेरिएंट: 'स्ट्रैटस' (XFG वेरिएंट) जैसे नए और संक्रामक स्वरूपों का उभरना।

  4. त्योहारी मेलजोल: छुट्टियों में यात्रा और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों का आपस में मिलना-जुलना।

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के चांदनी चौक में हड़कंप: इमारत में लगी भीषण आग, उठती लपटों का VIDEO आया सामने

 

इन राज्यों में अलर्ट जारी

अमेरिका के मिडवेस्ट और नॉर्थईस्ट (उत्तर-पूर्वी) हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार सबसे अधिक है। 18 दिसंबर तक जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में वायरस की सक्रियता 'मध्यम से उच्च' स्तर पर है:

  • प्रमुख राज्य: मिशिगन, ओहियो, केंटकी, एरिजोना, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, न्यू मेक्सिको, और वेस्ट वर्जीनिया।

  • बुजुर्गों को खतरा: 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की दर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है।

PunjabKesari

बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह

बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं:

  • अपडेटेड वैक्सीन: यदि आपने इस सीजन का बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो तुरंत लगवाएं।

  • मास्क का प्रयोग: भीड़भाड़ वाली बंद जगहों और सार्वजनिक परिवहन (हवाई जहाज, बस) में मास्क पहनें।

  • हाइजीन: नियमित अंतराल पर हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें।

  • लक्षण दिखने पर आइसोलेशन: यदि सर्दी या बुखार महसूस हो तो सामाजिक समारोहों से दूर रहें और टेस्ट कराएं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!