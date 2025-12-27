लोगों हो जाओ सावधान! फिर हुई महामारी की वापसी, इस देश में बिगड़े हालात, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 27 Dec, 2025 08:43 AM

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों की चमक के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। त्योहारों के कारण बढ़ रही भीड़, कड़ाके की ठंड और टीकाकरण (Vaccination) की धीमी रफ्तार ने एक साथ दो मोर्चों पर संकट खड़ा कर दिया है। देश में कोविड-19 के साथ-साथ इन्फ्लूएंजा (फ्लू) के मामले भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनडोर पार्टियों और यात्राओं की वजह से वायरस को फैलने का अनुकूल माहौल मिल रहा है जिससे अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की आशंका है।

क्या कोविड-19 फिर से खतरनाक हो रहा है?

ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड के मामले बढ़ तो रहे हैं लेकिन फिलहाल स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितनी पिछले कुछ वर्षों की सर्दियों में थी। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के मुताबिक दिसंबर के मध्य तक 31 राज्यों में संक्रमण बढ़ने के संकेत मिले हैं। अपशिष्ट जल (Wastewater) की निगरानी से पता चला है कि नवंबर के बाद से SARS-CoV-2 वायरस की मौजूदगी में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।फिलहाल मिडवेस्ट (Midwest) क्षेत्र के राज्यों में वायरस की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी जा रही है।

सर्दियों में ही क्यों आता है उछाल?

विशेषज्ञों ने कोविड और फ्लू के बढ़ने के पीछे चार मुख्य कारण बताए हैं:

इन राज्यों में अलर्ट जारी

अमेरिका के मिडवेस्ट और नॉर्थईस्ट (उत्तर-पूर्वी) हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार सबसे अधिक है। 18 दिसंबर तक जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में वायरस की सक्रियता 'मध्यम से उच्च' स्तर पर है:

प्रमुख राज्य: मिशिगन, ओहियो, केंटकी, एरिजोना, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, न्यू मेक्सिको, और वेस्ट वर्जीनिया।

बुजुर्गों को खतरा: 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की दर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है।

बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सलाह

बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं: