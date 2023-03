ऑस्ट्रेलिया में मर रहीं लाखों मछलियां, हैरान कर देगा ये वीडियो

कैनबरा: दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में लाखों मछलियों की मौत हो गई। अधिकारियों और वैज्ञानिकों का कहना है कि बाढ़ और गर्म मौसम के कारण ये मौतें हुईं। न्यू साउथ वेल्स राज्य में प्राथमिक उद्योग विभाग ने कहा कि मछलियों की मौत गर्म लहर के कारण हुई। विभाग ने कहा कि मौतों की संभावना कम ऑक्सीजन के स्तर के कारण लगती है क्योंकि बाढ़ के कारण ऑक्सीजन कम हो जाती है और गर्म मौसम के कारण मछलियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ‘मेनिन्डी के आउटबैक' शहर के निवासियों ने मरी हुई मछलियों से भयानक गंध की शिकायत की।

