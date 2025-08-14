10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! इंडियन नेवी में 1200+ पदों पर भर्ती, सैलरी ₹63,200 तक, जानें पूरी डिटेल

Edited By Anu Malhotra,Updated: 14 Aug, 2025 02:20 PM

नेशनल डेस्क: अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और देश की सेवा करने का जज़्बा रखते हैं, तो भारतीय नौसेना में करियर शुरू करने का यह बेहतरीन मौका बिल्कुल न गंवाएं। भारतीय नौसेना ने सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड के विभिन्न पदों पर 1200 से अधिक भर्तियों की घोषणा की है। यह भर्ती न केवल नौकरी का अवसर है, बल्कि राष्ट्र सेवा में योगदान देने का भी गौरवपूर्ण मौका है।

योग्यता केवल 10वीं पास, कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं (मैट्रिक) रखी गई है। इसके साथ ही, अंग्रेज़ी भाषा की समझ, संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप का अनुभव या आर्मी/नेवी/एयरफोर्स में दो साल की सेवा होना भी जरूरी है।

उम्र सीमा और आरक्षण

आयु सीमा: 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आरक्षण: SC, ST, OBC, EWS और पूर्व सैनिक वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

पदों का विवरण: जानें किस ट्रेड में कितनी सीटें

भारतीय नौसेना की इस भर्ती में विभिन्न तकनीकी और सहायक ट्रेड्स में नियुक्तियां की जाएंगी। यहां प्रमुख ट्रेड्स और सीटों की जानकारी दी गई है:

ट्रेड पदों की संख्या प्रमुख कार्य

शिप बिल्डिंग 228 जहाज निर्माण और मरम्मत

मेटल 217 वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग आदि

इलेक्ट्रिकल 172 इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेनेंस

हील इंजन 121 भारी इंजनों का संचालन और देखभाल

मैकेनिकल सिस्टम 79 मैकेनिकल मेंटेनेंस

मशीन ट्रेड 56 मशीन ऑपरेशन और सर्विसिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो 50 नेविगेशन सिस्टम में काम

सहायक (टेक्निकल) 49 तकनीकी सहायता कार्य

वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स 49 हथियारों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम

मिलराइट 28 भारी मशीनें इंस्टॉल और रिपेयर

मेकाट्रॉनिक्स 23 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम काम

सिविल वर्क्स 17 भवन निर्माण, मरम्मत

रेफ्रिजरेशन और A/C 17 कूलिंग सिस्टम की देखरेख

इंस्ट्रूमेंट ट्रेड 9 मापन और नियंत्रण उपकरणों की मरम्मत

सैलरी स्ट्रक्चर

चयनित उम्मीदवारों को ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी होने के नाते आवास, चिकित्सा, भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

www.indiannavy.gov.in या www.onlineregistrationportal.in

होमपेज पर “Recruitment” या “Career” सेक्शन पर क्लिक करें।

“Civilian Tradesman Skilled 2025” लिंक चुनें।

नया रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक जानकारी भरें।

लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म पूरा भरें – नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, चुना हुआ ट्रेड आदि।

फोटो, सिग्नेचर व अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।

फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और एक प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।