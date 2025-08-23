Main Menu

इंटरनेट पर सीखा 'गुनाह का तरीका', फिर 14 साल के किशोर ने की 10 साल के बच्चे की 18 बार चाकू मारकर की हत्या

Edited By Radhika,Updated: 23 Aug, 2025 11:14 AM

हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 14 साल के एक किशोर ने 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार शाम की है।

नेशनल डेस्क: हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 14 साल के एक किशोर ने 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार शाम की है। आरोपी लड़का दसवीं कक्षा का छात्र है और पीड़ित बच्ची के घर के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के मकसद से बच्ची के घर में घुसा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि बच्ची घर पर अकेली है।

पकड़े जाने के डर से किया हमला

सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बच्ची घर पर अकेली थी। आरोपी लड़के को इस बात की जानकारी थी कि बच्ची के माता-पिता काम पर गए हैं। जब वह चोरी की कोशिश कर रहा था, तब बच्ची ने उसे देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से लड़के ने चाकू से बच्ची पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार उसने बच्ची को 18 से ज़्यादा बार चाकू मारा और उसकी पहचान मिटाने के लिए गला भी काट दिया।

फोन पर सीखा था ताला तोड़ने का तरीका

पुलिस ने जब आरोपी का फोन खंगाला तो पता चला कि उसने इंटरनेट पर 'ताले कैसे तोड़ें', 'बिना देखे घर में कैसे घुसे' और 'तिजोरी कैसे तोड़ें' जैसी चीजें सर्च की थीं। हत्या के बाद वह पड़ोसी इमारत में करीब 15 मिनट तक छिपा रहा और फिर अपने घर वापस चला गया।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

एक पड़ोसी ने लड़के की संदिग्ध हरकतों को देखा था और बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों से पूछताछ के आधार पर जाँच शुरू की। उन्हें शक हुआ कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो पीड़ित परिवार और उनकी दिनचर्या को जानता था।

जब पुलिस आरोपी के घर पहुँची तो उसने बात करने से इनकार कर दिया। तलाशी लेने पर पुलिस को घर से खून से सना चाकू, कपड़े और एक धमकी भरा पत्र मिला, जिस पर 'मिशन डॉन' लिखा था। बच्ची के पिता ने ही उसे लहूलुहान हालत में देखा था, जब वह अपने बेटे के लिए दोपहर का खाना लेने घर आए थे।

