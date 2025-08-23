Rain Alert: 23, 24, 25, 26, 27 और 28 अगस्त को इन इलाकों आएगा आंधी- तूफान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Radhika,Updated: 23 Aug, 2025 10:44 AM
नेशनल डेस्क: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मौसम का मिज़ाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस पूरे हफ्ते यानी अगले छह दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। शनिवार को भी दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। इससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है।
बारिश का पूर्वानुमान और अलर्ट
IMD ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 24 और 25 अगस्त को भी जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि इन दिनों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। शनिवार की शाम और रात में भी आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद, 26, 27 और 28 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
तापमान में गिरावट
लगातार बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा।
क्या है येलो अलर्ट?
मौसम विभाग 'येलो अलर्ट' तब जारी करता है जब मौसम की स्थिति खतरनाक हो सकती है, लेकिन तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं होता। यह लोगों को सचेत करने और आने वाले खराब मौसम के लिए तैयार रहने के लिए जारी किया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 27 और 28 को भी बारिश पड़ने की आशंका है।