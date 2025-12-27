रिश्ते हुए शर्मसारः 18 वर्षीय युवती का अपने चचेरे भाई से अफेयर, दोनों ने बनाए शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई युवती, और फिर...

Edited By Sahil Kumar, Updated: 27 Dec, 2025 07:34 PM

नोएडा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवती अपने चचेरे भाई के साथ संबंधों के बाद गर्भवती हुई। आरोपी ने मामला छिपाने के लिए गर्भपात की दवा खिलाई, जिससे युवती की हालत बिगड़ गई। नोएडा से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर...

नेशनल डेस्कः दिल्ली से सटे नोएडा शहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती अपने ही चचेरे भाई के साथ शारीरिक संबंधों के चलते गर्भवती हो गई थी। मामले को छिपाने के प्रयास में आरोपी युवक ने युवती को गर्भपात की दवा खिला दी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई।

डॉक्टरों की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

युवती की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले नोएडा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। कई दिनों तक चले इलाज के बाद 23 दिसंबर को युवती ने दम तोड़ दिया।

दर्ज हुई FIR

घटना की जानकारी मिलने के बाद युवती के पिता ने सेक्टर-39 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

युवती की तबीयत अचानक बिगड़ी

पुलिस के अनुसार, 18 दिसंबर को युवती की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया था। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी रही और अंततः उसकी मौत हो गई।

आरोपी ने कबूला अपराध

युवती की मौत के बाद आरोपी युवक ने घबराकर अपने परिजनों के सामने पूरी घटना स्वीकार कर ली। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोपी के पिता ने भी अपने भतीजे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि युवक ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और युवती को जबरन गर्भपात की दवा खिलाई।