Public Holiday:  27 और 28 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान: इस राज्य में बंद रहेंगे दफ्तर, स्कूल और बैंक

26 Aug, 2025

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ में त्योहारों का मौसम पूरे शबाब पर है और इसके साथ ही लोगों के चेहरे पर छुट्टियों की खबर ने भी मुस्कान ला दी है। प्रदेश सरकार ने 26, 27 और 28 अगस्त को सार्वजनिक और स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए हैं, जिसके चलते सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल और कॉलेज इन तीन दिनों तक पूरी तरह बंद रहेंगे। छुट्टियों का यह सिलसिला अगले सप्ताह मनाए जाने वाले तीज, गणेश चतुर्थी और नुआखाई त्योहारों को देखते हुए घोषित किया गया है।

सरकारी आदेश के अनुसार:
26 अगस्त : हरतालिका तीज
27 अगस्त  : गणेश चतुर्थी
28 अगस्त  : नुआखाई (स्थानीय अवकाश)

इन तीन त्योहारों के चलते स्कूलों और कार्यालयों में काम सिर्फ 25, 29 और 30 अगस्त को ही होगा। बाकी तीन दिन लगातार अवकाश रहेगा, जिससे खासकर बच्चों और सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

स्कूल, बैंक और ऑफिस रहेंगे बंद
आदेश के मुताबिक, इन तीन दिन:-
-सभी सरकारी विभाग
-शासकीय और निजी बैंक बंद रहेंगे

विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान
पूरी तरह बंद रहेंगे। इस हफ्ते बच्चों को सिर्फ तीन दिन ही स्कूल जाना होगा, यानी सप्ताह के आधे से भी कम।

नवाखाई पर छुट्टी, अष्टमी पर बदलाव
जहां एक ओर 28 अगस्त को नवाखाई पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने 30 सितंबर को पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी की पूर्व घोषित छुट्टी को रद्द कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि अष्टमी की छुट्टी अब मान्य नहीं होगी।

बाजारों में रौनक, तैयारी जोरों पर
तीज, गणेश चतुर्थी और नवाखाई जैसे पर्वों को लेकर प्रदेशभर के बाजारों में तेज खरीदारी और सजावट देखी जा रही है। पूजा-सामग्री, गणेश मूर्तियों और पारंपरिक वस्त्रों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इन त्योहारों को लेकर आम जनता से लेकर प्रशासन तक पूरी तैयारी में जुटा है।

