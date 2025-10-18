पाकिस्तान के हमलों में 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत, राशिद खान का खौल उठा खून, होगा एक्शन

पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों में 3 युवा क्रिकेटरों सहित कुल आठ नागरिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान में गहरा शोक और गुस्सा है। इस घटना पर अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार राशिद खान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की...

नेशनल डेस्क: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों में 3 युवा क्रिकेटरों सहित कुल आठ नागरिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान में गहरा शोक और गुस्सा है। इस घटना पर अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार राशिद खान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की निंदा की है। उन्होंने इस कृत्य को "बर्बर, अनैतिक और अमानवीय" करार दिया है।



राशिद खान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक भावुक और तीखा पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों और राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखने वाले युवा खिलाड़ियों को निशाना बनाना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। राशिद खान ने कहा, "सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधना पूरी तरह अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और अवैध कृत्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।"

भावुक संदेश: उन्होंने लिखा, "यह एक त्रासदी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जानें गईं, जो वर्ल्ड लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।"



I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025





ACB के फैसले का किया समर्थन

राशिद खान ने इस हमले के विरोध में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के फैसले का खुलकर समर्थन किया।

उन्होंने कहा, "निर्दोश लोगों की जान जाने पर, पाकिस्तान के खिलाफ मैचों से अफगान क्रिकेट बोर्ड के वापसी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस कठिन समय में मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए।"

Statement of Condolence



The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.



In… pic.twitter.com/YkenImtuVR — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025





किन क्रिकेटरों की हुई मौत?

पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए तीन क्रिकेटरों में कबीर, सिबगातुल्ला और हारून शामिल हैं। इन तीनों की मौत अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हुई।

➤ ACB ने भी एक बयान जारी कर इन खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे देश के खेल जगत के लिए बड़ी क्षति बताया।

➤ ACB के अनुसार, तीनों क्रिकेटर्स पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौटे थे। वे उरगुन जिले में एक सभा के दौरान हुए अटैक में मारे गए।