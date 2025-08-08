3 युवकों ने महिला से संबंध बनाने के चक्कर कर डाला बड़ा कांड, पहले अश्लील वीडियो बनाई और फिर जबरदस्ती...

बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन युवकों को एक महिला की गुप्त तस्वीरें और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर महिला को ब्लैकमेल करने और यौन संबंध बनाने के लिए...

नेशनल डेस्क। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन युवकों को एक महिला की गुप्त तस्वीरें और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर महिला को ब्लैकमेल करने और यौन संबंध बनाने के लिए धमकाने का आरोप है।

मानसिक उत्पीड़न के बाद महिला ने दिखाई हिम्मत

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने कई दिनों तक आरोपियों के मानसिक उत्पीड़न को सहा। 6 अगस्त को उसने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया और पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पटना (मध्य) की पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीक्षा ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।

लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद

पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी दीक्षा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने और भी महिलाओं को ब्लैकमेल किया है। पुलिस की टीम साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह भी जांच कर रही है कि क्या इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।