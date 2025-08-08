Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 3 युवकों ने महिला से संबंध बनाने के चक्कर कर डाला बड़ा कांड, पहले अश्लील वीडियो बनाई और फिर जबरदस्ती...

3 युवकों ने महिला से संबंध बनाने के चक्कर कर डाला बड़ा कांड, पहले अश्लील वीडियो बनाई और फिर जबरदस्ती...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Aug, 2025 09:22 AM

3 youths arrested in patna for clicking obscene pictures of a woman

बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन युवकों को एक महिला की गुप्त तस्वीरें और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर महिला को ब्लैकमेल करने और यौन संबंध बनाने के लिए...

नेशनल डेस्क। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पुलिस ने तीन युवकों को एक महिला की गुप्त तस्वीरें और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर महिला को ब्लैकमेल करने और यौन संबंध बनाने के लिए धमकाने का आरोप है।

मानसिक उत्पीड़न के बाद महिला ने दिखाई हिम्मत

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने कई दिनों तक आरोपियों के मानसिक उत्पीड़न को सहा। 6 अगस्त को उसने साहस दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया और पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पटना (मध्य) की पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीक्षा ने तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें: IMD Alert: 8,9,10,11,12,13 और 14 अगस्त तक भारी बारिश का खतरा, रेड अलर्ट ने बढ़ाई चिंता, यह राज्य हो जाएं सावधान

और ये भी पढ़े

लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद

पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी दीक्षा ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने और भी महिलाओं को ब्लैकमेल किया है। पुलिस की टीम साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह भी जांच कर रही है कि क्या इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!