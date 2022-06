Delhi Corona: दिल्ली में कोविड-19 के 345 मामले सामने आए, संक्रमण दर 1.88 प्रतिशत रही

नेशनल डेस्क: दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 345 नए मामले सामने आए जबकि मौत का कोई मामला सामने नहीं आया और संक्रमण दर 1.88 प्रतिशत रही। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किये गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

Delhi reports 345 new #COVID19 cases, 389 recoveries and 0 deaths in the last 24 hours.



Active cases 1446