रोडवेज की बस पलटने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल, सामने आया रोते-करहाते बच्चों का video

नेशनल डेस्क: आज सोमवार सुबह-सुबह स्कूल के लिए निकले स्कूली बच्चे भयानक एक्सीडेंट के शिकार हो गए। पंचकुला जिले के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना संभवत: बस चालक द्वारा तेज गति से चलाने के कारण हुई।

VIDEO | Several school students got injured when a bus they were travelling in overturned near Pinjore in Panchkula, Haryana, earlier today. More details are awaited.



— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2024