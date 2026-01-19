Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में 5.7 तीव्रता का भूकंप, दहशत में घरों से भागे लोग

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में 5.7 तीव्रता का भूकंप, दहशत में घरों से भागे लोग

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 05:38 PM

5 7 magnitude earthquake hits ladakh and jammu and kashmir

लद्दाख के लेह जिले में सोमवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके दिन में 11:51 बजे महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र 171 किलोमीटर गहराई में था। किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

ॉInternational Desk: लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में सोमवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे दोनों क्षेत्रों में लोग दहशत में आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।स्थानीय मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि भूकंप सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर आया। इसका केंद्र लद्दाख क्षेत्र के लेह इलाके में स्थित था। भूकंप के निर्देशांक 36.71 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.32 डिग्री पूर्वी देशांतर दर्ज किए गए, जबकि इसकी गहराई 171 किलोमीटर बताई गई है।

 

भूकंप के झटके लद्दाख के अलावा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तीव्रता से महसूस किए गए। प्रशासन के अनुसार अब तक कहीं से किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।गौरतलब है कि लद्दाख और कश्मीर घाटी भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आए 7.6 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई थी, जिसका असर जम्मू-कश्मीर तक देखा गया था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!