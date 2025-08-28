Road Accident: KSRTC बस ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 5 लोगों की मौत

कर्नाटक के तलापडी में गुरुवार को ब्रेक फेल होने से केएसआरटीसी की एक बस बस स्टैंड और एक ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हुए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। हादसे के...

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के तलापडी में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां कासरगोड से मंगलुरु जा रही केएसआरटीसी (KSRTC) की बस ब्रेक फेल होने के बाद नियंत्रण खो बैठी और बस स्टैंड व एक ऑटो-रिक्शा से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं।



पुलिस ने जानकारी दी कि मृतकों में चार वयस्क और एक बच्चा शामिल हैं। चारों वयस्क एक ही परिवार के सदस्य थे। घायलों का इलाज फिलहाल स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।



पुलिस के मुताबिक, ब्रेक फेल होने के कारण का पता लगाने के लिए मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। केएसआरटीसी और यातायात अधिकारी बस की यांत्रिक खामियों व रखरखाव संबंधी प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए वाहन की जांच कर रहे हैं। केएसआरटीसी व सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की व्यवस्था की।



