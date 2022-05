राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 520 नए केस, 24 घंटे में एक मरीज ने तोड़ा दम

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 600 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्धारा जारी किए आंकड़ों की मानें तो, 'दिल्ली में बीते 24 घंटे में 520 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना के एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 817 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर 2.09 प्रतिशत दर्ज की गई है।

Delhi reports 520 new #COVID19 cases, 817 recoveries, and one death in the last 24 hours.



Active cases 2,377 pic.twitter.com/88fZ1bstUI