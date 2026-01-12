Main Menu

2 लाख से स्थापित कर सकते हैं छोटा मशरूम उत्पादन यूनिट

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 08:03 PM

a small mushroom production unit can be set

2 लाख से स्थापित कर सकते हैं छोटा मशरूम उत्पादन यूनिट


चंडीगढ़, 12 जनवरी (अर्चना सेठी) पंजाब सरकार किसानों को पारंपरिक खेती से बागवानी की ओर प्रेरित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है, जिससे बागवानी और अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बन रही है। पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि 2 लाख की लागत वाले छोटे मशरूम उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार किसानों को ₹80,000 तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

भगत ने कहा कि किसान मशरूम की खेती में कम निवेश करके अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं और इसके लिए कम भूमि तथा कम पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि एक छोटा मशरूम यूनिट सामान्यतः लगभग 200 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। पंजाब के बागवानी विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए ₹2 लाख की लागत पर 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि इस कार्य में रुचि रखने वाले किसान अपने नज़दीकी ज़िला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं। किसानों को आधार कार्ड, भूमि से संबंधित जानकारी, बैंक खाते का विवरण और फोटोग्राफ जमा करवाने होंगे। विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी सहायता से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाती है।

 

