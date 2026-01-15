पंजाब केसरी ग्रुप पर कार्रवाई मीडिया को दबाने की सोची-समझी योजना: चरणजीत चन्नी

कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार पर मीडिया को डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रेस की आज़ादी पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए चिंताजनक संकेत हैं।

“Assault on Press Freedom in Punjab”

The pressure exerted on the Ajit Group, Punjab’s main media house, was the first alarming sign.

"Assault on Press Freedom in Punjab"

The pressure exerted on the Ajit Group, Punjab's main media house, was the first alarming sign.

This was followed by FIRs against 10 media persons running independent YouTube channels, along with several other coercive actions by the Punjab…

चरणजीत चन्नी ने कहा कि सबसे पहले अजीत ग्रुप पर दबाव डाला गया, जो पंजाब का मुख्य मीडिया हाउस है। इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल चलाने वाले 10 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं और दूसरी दबाव वाली कार्रवाई की गईं।

अब उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी ग्रुप पर भी ऐसी ही कार्रवाई हो रही है, जो मीडिया को दबाने की सोची-समझी योजना की ओर इशारा करती है।

चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके मीडिया को डराने-धमकाने के लिए पंजाब सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आज़ाद और निडर पत्रकारिता डेमोक्रेसी की रीढ़ है। ऐसी कार्रवाई संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है और डेमोक्रेसी की नींव को कमजोर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का ट्रेंड एक खतरनाक मिसाल कायम करता है, जिसे कोई भी डेमोक्रेसी बर्दाश्त नहीं कर सकती।