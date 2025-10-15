भारत के इस शहर को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मिल सकती है मेजबानी, 26 नवंबर को होगा फैसला

राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अनुशंसित किया है। अंतिम निर्णय 26 नवंबर को जेनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा। भारत ने नाइजीरिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा की। केंद्रीय गृह मंत्री...

नेशनल डेस्क : कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अहमदाबाद को 2030 के खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अनुशंसित किया है। अंतिम फैसला 26 नवंबर को होने वाली जेनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा। भारत ने मेजबानी के लिए नाइजीरिया से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने नाइजीरिया को 2034 की मेजबानी के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की प्रेस रिलीज

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने एक प्रेस रिलीज में कहा, “कार्यकारी बोर्ड ने पुष्टि की है कि वह 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद, भारत को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसा करेगा।” गुजरात का अहमदाबाद अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की पूरी सदस्यता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और अंतिम निर्णय 26 नवंबर को होगा। भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।

गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी

इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “भारत के लिए यह गर्व और खुशी का दिन है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद को 2030 के खेलों की मेजबानी का अधिकार देने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई।” उन्होंने इसे भारत की खेल क्षमता और वैश्विक मंच पर बढ़ती साख का प्रतीक बताया।

2030 में होगी 100वीं वर्षगांठ

कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। 2030 में यह आयोजन अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक पांच बार इन खेलों की मेजबानी की है। भारत ने बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया था।

ओलंपिक 2036 की भी तैयारी

कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा, भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए भी दावेदारी पेश कर रहा है। हाल ही में भारत ने इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है, जो देश की खेल आयोजनों में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।