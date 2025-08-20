Ahmedabad School Murder: नौवीं कक्षा के छात्र ने चाकू मारकर की 10 वीं के छात्र की हत्या, भीड़ ने स्कूल में की तोड़फोड़

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 04:30 PM



अहमदाबाद के एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र की उसके जूनियर छात्र ने मामूली कहासुनी के बाद कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बुधवार को भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की।