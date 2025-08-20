Main Menu

  • Ahmedabad School Murder: नौवीं कक्षा के छात्र ने चाकू मारकर की 10 वीं के छात्र की हत्या, भीड़ ने स्कूल में की तोड़फोड़

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 04:30 PM

अहमदाबाद के एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र की उसके जूनियर छात्र ने मामूली कहासुनी के बाद कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बुधवार को भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की।

नेशनल डेस्क: अहमदाबाद के एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र की उसके जूनियर छात्र ने मामूली कहासुनी के बाद कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बुधवार को भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की।

छात्र को मंगलवार को चाकू मारा गया था और देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को भीड़ ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की और उसके कर्मचारियों की पिटाई की। गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने कहा कि स्कूल के नौवीं कक्षा के छात्र ने दसवीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी।

मंत्री ने कहा कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पनशेरिया ने एक वीडियो संदेश में कहा, “अहमदाबाद के सेवेंथ डे स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र ने दसवीं कक्षा के एक छात्र की हत्या कर दी, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है।” उन्होंने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

