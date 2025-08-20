Main Menu

  • 25 रुपए से भी सस्ते शेयर ने किया कमाल, 1 लाख को बना दिया 42 लाख! UAE से मिला बड़ा ऑर्डर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Aug, 2025 04:18 PM

शेयर बाजार में कम कीमत वाले स्टॉक्स अक्सर निवेशकों को चौंका देते हैं- लेकिन आज की कहानी कुछ और ही है! एक ऐसा शेयर जो महज 25 रुपये से भी कम में मिल रहा है, उसने निवेशकों को करोड़ों की कमाई का मौका दे दिया है। हम बात कर रहे हैं एयरपेस इंडस्ट्रीज की,...

नेशनल डेस्क:  शेयर बाजार में कम कीमत वाले स्टॉक्स अक्सर निवेशकों को चौंका देते हैं-- लेकिन आज की कहानी कुछ और ही है! एक ऐसा शेयर जो महज 25 रुपये से भी कम में मिल रहा है, उसने निवेशकों को करोड़ों की कमाई का मौका दे दिया है। हम बात कर रहे हैं एयरपेस इंडस्ट्रीज की, जो आज यानी 20 अगस्त 2025 को जबरदस्त उछाल के साथ बाजार में छाया रहा।

5 साल में 1 लाख बना 42 लाख!
अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस कंपनी में सिर्फ ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू लगभग ₹42.40 लाख हो चुकी होती। यानी कंपनी ने 5 वर्षों में 4240% का रिटर्न देकर स्मॉल कैप स्टॉक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया है।

आज का कारोबार और शेयर की चाल
बुधवार को एयरपेस इंडस्ट्रीज के शेयर की शुरुआत ₹20.71 से हुई और देखते ही देखते इसमें 5% की बढ़त देखने को मिली। इस तेजी के साथ स्टॉक ₹21.70 पर पहुंच गया और दिनभर के लिए अपर सर्किट पर बंद हो गया।

UAE से आया बड़ा मौका
शेयर में आई इस उछाल की बड़ी वजह है संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक प्रतिष्ठित डिफेंस कंपनी से मिला LOI (Letter of Intent)। इस लेटर में UAE की कंपनी ने एयरपेस के आधुनिक डिफेंस ड्रोन पोर्टफोलियो में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। माना जा रहा है कि यह डील कंपनी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।

भारत आएंगे UAE अधिकारी, ड्रोन का लाइव डेमो देखेंगे
कंपनी की ओर से बताया गया है कि UAE की टीम जल्दी ही भारत आकर एयरपेस द्वारा विकसित ड्रोन का लाइव प्रदर्शन देखेगी। यदि ड्रोन की तकनीकी क्षमताएं संतोषजनक पाई गईं, तो बड़ी खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, फिलहाल उस डिफेंस कंपनी का नाम गुप्त रखा गया है।

कंपनी के प्रोजेक्ट्स और भविष्य की योजनाएं
एयरपेस इंडस्ट्रीज सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं है। कंपनी सोलर एनर्जी, अर्बन एयर मोबिलिटी, और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। कंपनी का फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर है, और आने वाले महीनों में ये प्रोजेक्ट्स व्यावसायिक रूप ले सकते हैं।

 जहां एक ओर कंपनी का शेयर शानदार प्रदर्शन कर रहा है, वहीं वित्तीय आंकड़ों में चुनौतियां नजर आई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कंपनी को ₹1.76 करोड़ का घाटा हुआ है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के ₹0.94 करोड़ के घाटे से ज्यादा है। हालांकि, मार्च तिमाही के ₹3.3 करोड़ के घाटे से तुलना करें तो यह एक सुधार है। इस दौरान कंपनी की कुल आय ₹13.91 लाख रही।

