₹29,999 में लॉन्च हुआ AI+ Nova Flip 5G, दमदार फीचर्स के साथ देगा मिड-रेंज फोन्स को टक्कर

Gadget Desk: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नया फ्लिप फोन एंट्री कर चुका है। AI+ Nova Flip 5G को कंपनी ने शानदार फीचर्स और किफायती कीमत के साथ लॉन्च किया है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार परफॉर्मेंस...

Gadget Desk: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नया फ्लिप फोन एंट्री कर चुका है। AI+ Nova Flip 5G को कंपनी ने शानदार फीचर्स और किफायती कीमत के साथ लॉन्च किया है। यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लाया गया है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं।



AI+ Nova Flip 5G मिड-रेंज फोन्स को देगा टक्कर

AI+ Nova Flip 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। यह फोन ग्लेशियर व्हाइट रंग में उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक, इसकी बिक्री मई महीने में शुरू होगी, लेकिन अभी सटीक तारीख नहीं बताई गई है। यह फ्लिप फोन अपने प्राइस रेंज में Motorola Edge 70 Fusion, OPPO K13 Turbo 5G, Infinix GT 30 Pro 5G+ और OnePlus Nord CE5 5G जैसे स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देता है।



फीचर्स की बात करें तो: