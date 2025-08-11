Air India के यात्रियों के लिए बुरी खबर: दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच 1 सितंबर से नहीं चलेगी फ्लाइट

Edited By Radhika,Updated: 11 Aug, 2025 04:13 PM
एयर इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और अमेरिका के वॉशिंगटन डी.सी. के बीच चलने वाली सीधी उड़ान सेवा रोक दी जाएगी। कंपनी ने यह फैसला अपनी बाकी उड़ानों को बेहतर और समय पर चलाने के लिए लिया है।
नेशनल डेस्क: एयर इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और अमेरिका के वॉशिंगटन डी.सी. के बीच चलने वाली सीधी उड़ान सेवा रोक दी जाएगी। कंपनी ने यह फैसला अपनी बाकी उड़ानों को बेहतर और समय पर चलाने के लिए लिया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
एयर इंडिया ने इस फैसले की कई वजहें बताई हैं। इन वजहों को नीचे विस्तार से समझाया गया है:
विमानों में कमी: एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों को आधुनिक बनाने का काम शुरू किया है, जिसे 'रीट्रोफिट प्रोग्राम' कहते हैं। यह काम 2026 के आखिर तक चलेगा। इस दौरान एक ही समय में कई विमान सेवा से बाहर रहेंगे, जिससे उड़ानों के लिए विमानों की संख्या में कमी आ जाएगी।
पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र: पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र अक्सर बंद रहता है। इसकी वजह से भारत से अमेरिका जाने वाली लंबी दूरी की उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिससे सफर का समय बढ़ जाता है और उड़ान का खर्च भी बढ़ जाता है। इन चुनौतियों के कारण भी यह फैसला लिया गया है।
यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा?
जिन यात्रियों ने 1 सितंबर के बाद की दिल्ली-वॉशिंगटन उड़ान के लिए टिकट बुक करा रखी है, उन्हें एयर इंडिया दूसरी उड़ानों का विकल्प देगी या उनका पैसा वापस करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही इस बारे में यात्रियों को जानकारी देगी। यह फैसला भले ही यात्रियों के लिए थोड़ी असुविधा का कारण बन सकता है, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी बाकी सेवाओं को और बेहतर बना पाएगी।