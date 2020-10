आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित कनक दुर्गा माता मंदिर में भूस्खलन से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मंदिर के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 70 करोड़ रुपए की घोषणा की। बता दें बुधवार को मंदिर में भूस्खलन हुआ था जिसके बाद राहत

नेशनल डेस्कः आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित कनक दुर्गा माता मंदिर में भूस्खलन से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मंदिर के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 70 करोड़ रुपए की घोषणा की। बता दें बुधवार को मंदिर में भूस्खलन हुआ था जिसके बाद राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे में फंसे करीब पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। इनमेंसे दो बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें तुंरत अस्पताल पहुंचाया गया।

#WATCH | Andhra Pradesh: Two persons were injured following a landslide at Kanaka Durga Temple in Vijayawada, yesterday.



CM YS Jaganmohan Reddy announced Rs 70 crores for renovation and modernisation of the temple. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/Tt2lFu8FQf