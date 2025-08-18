Main Menu

अशोक गहलोत ने बोला हमला, कहा- निर्वाचन आयोग का बर्ताव पक्षपाती और विपक्षी दलों के खिलाफ

Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Aug, 2025 07:31 PM

ashok gehlot election commission s behavior is biased

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ ‘‘सांठ-गांठ'' में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का रवैया विपक्षी दलों के खिलाफ है।

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ ‘‘सांठ-गांठ'' में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का रवैया विपक्षी दलों के खिलाफ है।


 

गहलोत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबूतों के साथ निर्वाचन आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। निर्वाचन आयोग ने अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा।''

राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''इसके बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी कुछ सीटों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनसे कोई शपथ पत्र नहीं मांगा।''

कांग्रेस नेता के अनुसार-एक तरफ निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग को शपथ पत्र के साथ की गईं 18,000 शिकायतों एवं इनकी पावती (रिसीविंग) को सार्वजनिक किया है।

गहलोत ने कहा, ''यह आश्चर्य की बात है कि निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र के साथ दी गई इन शिकायतों पर भी कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अब आयोग कह रहा है कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा,'' निर्वाचन आयोग का यह बर्ताव पक्षपाती है और विपक्षी दलों के खिलाफ है। यह कहीं न कहीं आयोग की भाजपा के साथ सांठ-गांठ को स्पष्ट कर रहा है।''

