Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए

राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले- राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए

Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Aug, 2025 07:08 PM

rajnath opposition should rise above party politics on issue of national pride

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के प्रदर्शन की सोमवार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव और उपलब्धि से जुड़े इस मुद्दे पर...

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के प्रदर्शन की सोमवार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव और उपलब्धि से जुड़े इस मुद्दे पर विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए था। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिसके कारण शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।
 

विपक्ष का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है- राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन को चलने नहीं दिया।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह चर्चा ‘‘भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका'' विषय पर थी, जो राष्ट्रीय उपलब्धि और देश के सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य की वैज्ञानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की संभावनाओं से जुड़ी हुई है। सिंह ने कहा कि विपक्ष का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है।

PunjabKesari

उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग लेकर भारत के अंतिरिक्ष कार्यक्रम की रचनात्मक समीक्षा, आलोचना व सुझाव दे सकता था। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतिरिक्ष जैसे विषय जो भारत की वैज्ञानिक और सामरिक दृष्टि से 21 वीं सदी के भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कम से कम उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष में विकास की जिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, वह अभूतपूर्व है।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!