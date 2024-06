पत्नी की कैंसर से मौत के बाद IPS ऑफिसर ने भी तोड़ा दम, खुद को मारी गोली

नेशनल डेस्क: असम में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में असम के गृह सचिव की पत्नी ने कैंसर से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया जिसके बाद उन्होंने पत्नी के शव के पास बैठक प्रार्थना करने के लिए प्राइवेसी मांगी और जैसे ही सब बाहर गए उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के बिछौड़े को बर्दाश्त न कर पाने से 44 वर्षीय आईपीएस शिलादित्य चेतिया ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि उन्हें राष्ट्रपति से वीरता पदक मिल चुका था।

2009 बैच के 44 वर्षीय आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेतिया अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पिछले चार महीने से छुट्टी पर थे, जो स्टेज 4 के कैंसर से पीड़ित थी। अगोमोनी को गुवाहाटी के नेमकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि दुखी शिलादित्य ने अस्पताल के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी पत्नी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ क्षण दिए जाएं। जैसे ही कर्मचारी प्रार्थना करने के लिए उनके पास से निकले, गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

We are deeply saddened by the tragic loss of Shri Shiladitya Chetia IPS 2009 RR, Secretary Home & Political, Government of Assam and his wife .



The entire police family is in profound grief and shock.



Shri Chetia's unwavering dedication to Assam will always be cherished. pic.twitter.com/Ba9FlQGIxR — Assam Police (@assampolice) June 18, 2024