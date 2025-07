बराक ओबामा को FBI ने कर लिया गिरफ्तार? डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया चौंकाने वाला AI- VIDEO

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चौंकाने वाला AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को FBI एजेंटों द्वारा गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया गया और इसके बाद से यह अमेरिका की राजनीतिक बहस का ताज़ा केंद्र बन गया है।

वीडियो की शुरुआत में ओबामा कहते दिखते हैं, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसके बाद कई अन्य नेताओं के क्लिप्स आते हैं – जिनमें जो बाइडेन भी शामिल हैं – और वे सभी एक सुर में कहते हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।





इसके बाद दृश्य ओवल ऑफिस का है, जहां ट्रंप और ओबामा एक साथ बैठे हुए हैं। अचानक, दो FBI एजेंट अंदर आते हैं और ओबामा को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। विरोध के दौरान ओबामा फर्श पर गिर जाते हैं और ट्रंप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वीडियो के अंतिम हिस्से में ओबामा को जेल की नारंगी कैदियों वाली यूनिफॉर्म में दिखाया गया है, और वह बेचैन तथा परेशान नजर आते हैं।

BREAKING OBAMA ARRESTED AT THE WHITEHOUSE OFFERING TRUMP BILLIONS NOT TO TURN HIM INN, TRUMP REFUSED!! pic.twitter.com/4gqnQ2HtHZ