Child Bank Accounts: अब बच्चे भी होंगे 'स्मार्ट इन्वेस्टर'! इन बैंकों में खोलें अकाउंट, मिलेगा तगड़ा रिटर्न, जानें कैसे?

24 Aug, 2025 09:07 AM

नेशनल डेस्क। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। पढ़ाई, करियर या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए अगर पहले से ही एक अच्छा-खासा फंड तैयार हो तो यह बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। इसीलिए आजकल बच्चों के नाम पर निवेश करना काफी लोकप्रिय हो गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन सरकारी और बैंक योजनाओं के बारे में जो आपके बच्चे के लिए करोड़ों का फंड बना सकती हैं।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF): सुरक्षित और टैक्स-फ्री

PPF भारत सरकार की एक बेहद सुरक्षित योजना है जिसे कोई भी भारतीय अपने या अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर खोल सकता है।

PPF के नियम:

एक अभिभावक एक ही बच्चे के नाम पर खाता खोल सकता है।

दोनों बच्चों के खाते मिलाकर भी कुल सालाना निवेश ₹1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता।

बच्चे के 18 साल का होते ही खाता नाबालिग से वयस्क (minor to major) हो जाएगा और वह इसे खुद मैनेज कर पाएगा।

FD और RD भी हैं शानदार विकल्प

PPF के अलावा आप बच्चों के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) भी खुलवा सकते हैं।

10 साल से ऊपर के बच्चे खुद भी सेल्फ-ऑपरेटेड अकाउंट खोल सकते हैं।

10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खाते उनके माता-पिता या अभिभावक ही चलाते हैं।

इन निवेशों में नियमित बचत करके एक मजबूत फंड बनाया जा सकता है।

निवेश का फायदा

PPF में जमा रकम, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स छूट मिलती है जबकि FD और RD पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है।

थोड़ी सी वित्तीय प्लानिंग के साथ आप इन योजनाओं में निवेश करके अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव रख सकते हैं। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें पढ़ाई, बिजनेस या शादी जैसे बड़े फैसलों के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।