Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | WhatsApp यूजर्स ध्यान दें! अकाउंट सुरक्षित रखना है तो तुरंत ऑन कर लें ये जरूरी फीचर, हैकर्स भी टेक देंगे घुटने

WhatsApp यूजर्स ध्यान दें! अकाउंट सुरक्षित रखना है तो तुरंत ऑन कर लें ये जरूरी फीचर, हैकर्स भी टेक देंगे घुटने

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 01:13 PM

beware of whatsapp scams turn on these features immediately

आज के डिजिटल युग में व्हाट्सएप (WhatsApp) हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही साइबर खतरों का ग्राफ भी बढ़ गया है। हाल ही में आए GhostPairing जैसे खतरनाक साइबर हमलों ने यूजर्स की नींद उड़ा दी है जहां हैकर्स...

WhatsApp Security Features: आज के डिजिटल युग में व्हाट्सएप (WhatsApp) हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही साइबर खतरों का ग्राफ भी बढ़ गया है। हाल ही में आए GhostPairing जैसे खतरनाक साइबर हमलों ने यूजर्स की नींद उड़ा दी है जहां हैकर्स चुपके से आपका अकाउंट अपने डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। आपकी निजी चैट्स, फोटो और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप ने कई बेमिसाल फीचर्स दिए हैं। आइए जानते हैं उन 8 सेटिंग्स के बारे में जो आपके अकाउंट को अभेद्य किला बना देंगी।

1. प्राइवेसी चेकअप (Privacy Checkup)

यह व्हाट्सएप का 'कंट्रोल सेंटर' है। सेटिंग्स में 'Privacy' के अंदर 'Privacy Checkup' पर जाएं। यहां से आप तय कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल फोटो, स्टेटस और 'About' जानकारी किसे दिखेगी। आप अपना Last Seen और Online स्टेटस भी यहाँ से छुपा सकते हैं।

PunjabKesari

2. टू-स्टेप वेरिफिकेशन (Two-Step Verification)

यह हैकिंग के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। इसे ऑन करने के बाद एक 6-अंकों का सिक्योरिटी पिन (PIN) सेट करना होता है। जब भी आप किसी नए फोन में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे यह पिन मांगा जाएगा। इसके साथ अपनी ईमेल आईडी जरूर जोड़ें ताकि पिन भूलने पर रिकवरी हो सके।

3. चैट लॉक और ऐप लॉक (Chat & App Lock)

अपने फोन को दूसरों को देते समय अब डरने की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या टच आईडी से पूरे ऐप को लॉक करें। किसी खास व्यक्ति की चैट को छुपाने के लिए उसे लॉक करें। ऐसी चैट्स एक अलग फोल्डर में चली जाती हैं और बिना बायोमेट्रिक के नहीं खुलतीं।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

4. गायब होने वाले मैसेज (Disappearing Messages)

चैट हिस्ट्री को सुरक्षित रखने का आसान तरीका। आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का समय चुन सकते हैं। तय समय के बाद आपकी चैट्स अपने आप डिलीट हो जाएंगी जिससे आपका डेटा किसी गलत हाथ में लगने का खतरा कम हो जाता है।

PunjabKesari

5. एडवांस्ड सिक्योरिटी सेटिंग्स (Advanced Security Settings)

स्कैमर्स और फिशिंग हमलों से बचने के लिए यह जरूरी है। कॉल के दौरान अपनी लोकेशन और आईपी एड्रेस छुपाने के लिए इसे ऑन करें। साथ ही अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को 'Silence' करने का विकल्प भी यहां मिलता है।

यह भी पढ़ें: यह सरकारी बैंक लेकर आया धमाकेदार Scheme! अब ₹2 लाख जमा करवाएं और पाएं ₹77,945 पक्का ब्याज, जानें कैसे?

6. रीड रिसिप्ट्स (Read Receipts)

अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता न चले कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया है तो 'ब्लू टिक' को बंद कर दें। इसे बंद करने पर आप भी दूसरों के ब्लू टिक नहीं देख पाएंगे। यह फीचर ग्रुप चैट पर काम नहीं करता।

PunjabKesari

7. मीडिया डाउनलोड कंट्रोल (Media Downloads)

व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो अपने आप गैलरी में सेव होना प्राइवेसी के लिए जोखिम हो सकता है। सेटिंग्स में जाकर 'Save to Photos' को बंद करें। इसके अलावा किसी को संवेदनशील फोटो भेजते समय 'View Once' (एक बार देखें) मोड का इस्तेमाल करें जिससे फोटो देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगी।

यह भी पढ़ें: Film Industry से सामने आई दुखद खबर: 'गॉडफादर' माने जाने वाले इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा

8. एडवांस्ड चैट प्राइवेसी (Advanced Chat Privacy)

यह फीचर आपको अपने डेटा पर और अधिक नियंत्रण देता है। आप लिंक प्रीव्यू (Link Previews) को डिसेबल कर सकते हैं ताकि वेबसाइट्स को आपके आईपी एड्रेस का पता न चले। साथ ही एआई (AI) फीचर्स द्वारा डेटा इस्तेमाल को भी सीमित किया जा सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!