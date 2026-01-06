Film Industry से सामने आई दुखद खबर: 'गॉडफादर' माने जाने वाले इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Jan, 2026 12:17 PM

Ahn Sung Ki Death : दक्षिण कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री (K-Drama & Movies) से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कोरियाई सिनेमा के 'गॉडफादर' माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता आन सुंग-की (Ahn Sung-ki) का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी दुनिया में फैले उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

रिपोर्ट के मुताबिक यह दुखद घटना किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक आकस्मिक हादसे के कारण हुई। 30 दिसंबर 2025 को खाना खाने के दौरान अचानक एक्टर की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि खाना खाते समय उनका दम घुटने (Choking) लगा जिससे वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन 5 जनवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

5 साल की उम्र से शुरू किया सफर

आन सुंग-की का फिल्मी सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था:

कमबैक और शानदार उपलब्धियां

साल 1977 में पढ़ाई पूरी करने के बाद आन सुंग-की ने दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा। 1980 में आई फिल्म 'गुड, विंडी डेज' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके लिए उन्हें 'ग्रैंड बेल अवॉर्ड' (Best New Actor) से नवाजा गया। उनके पीछे उनकी पत्नी ओह सो-योंग और उनके दो बेटे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी पुरानी फिल्मों की क्लिप्स और तस्वीरें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोरियाई सिनेमा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।