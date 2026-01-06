Main Menu

Film Industry से सामने आई दुखद खबर: 'गॉडफादर' माने जाने वाले इस फेमस एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 12:17 PM

a major blow to korean cinema famous actor dies at the age of 74

दक्षिण कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री (K-Drama & Movies) से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कोरियाई सिनेमा के 'गॉडफादर' माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता आन सुंग-की (Ahn Sung-ki) का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी दुनिया में फैले उनके...

Ahn Sung Ki Death : दक्षिण कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री (K-Drama & Movies) से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कोरियाई सिनेमा के 'गॉडफादर' माने जाने वाले दिग्गज अभिनेता आन सुंग-की (Ahn Sung-ki) का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी दुनिया में फैले उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

रिपोर्ट के मुताबिक यह दुखद घटना किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक आकस्मिक हादसे के कारण हुई। 30 दिसंबर 2025 को खाना खाने के दौरान अचानक एक्टर की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि खाना खाते समय उनका दम घुटने (Choking) लगा जिससे वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन 5 जनवरी 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

PunjabKesari

5 साल की उम्र से शुरू किया सफर

आन सुंग-की का फिल्मी सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था:

  1. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत: उन्होंने महज 5 साल की उम्र में अभिनय शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म 'द ट्वाइलाइट ट्रेन' (1957) थी।

  2. बचपन में 70 फिल्में: उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में लगभग 70 फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई।

  3. शिक्षा के लिए ब्रेक: लोकप्रियता के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को महत्व दिया और हनकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज से अपनी डिग्री पूरी की।

PunjabKesari

कमबैक और शानदार उपलब्धियां

साल 1977 में पढ़ाई पूरी करने के बाद आन सुंग-की ने दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा। 1980 में आई फिल्म 'गुड, विंडी डेज' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके लिए उन्हें 'ग्रैंड बेल अवॉर्ड' (Best New Actor) से नवाजा गया। उनके पीछे उनकी पत्नी ओह सो-योंग और उनके दो बेटे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी पुरानी फिल्मों की क्लिप्स और तस्वीरें साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोरियाई सिनेमा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

