सरकार का बड़ा धमाका! GST Rate में किया बड़ा बदलाव, सितंबर से सस्ती हो जाएंगी ये चीज़ें

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लोगों में यह उत्सुकता थी कि आखिर कौन-सी चीजें सस्ती होंगी। अब सरकार ने उन सामानों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनकी कीमतें कम होने की संभावना है। जीएसटी परिषद अगले महीने इस पर फैसला लेने के लिए बैठक करेगी। आइए जानते हैं किन-किन चीजों पर जीएसटी कम हो सकता है।
किन सामानों पर घटेगा GST Rate?
सीमेंट: अभी सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे मकान बनाना सस्ता हो जाएगा और आम लोगों को फायदा मिलेगा।
कपड़े और फूड आइटम्स: माना जा रहा है कि कपड़ों और कुछ खाने-पीने के सामानों को 5% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है।
गाड़ियां: 4 मीटर तक की छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की तैयारी है। इससे इन कारों पर कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा।
इंश्योरेंस: टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है। इसका मकसद इंश्योरेंस को आम आदमी की पहुंच में लाना है, ताकि गंभीर बीमारियों का कवरेज बढ़ सके।
सैलून: छोटे सैलून पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव है, जबकि बड़े और मध्यम सैलून पर इसे 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा?
सरकार जीएसटी दरों में कमी को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब इसका फायदा किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। पहले जीएसटी का लाभ एक तय सीमा (थ्रीशॉल्ड) के भीतर ही मिलता था, लेकिन अब यह सभी के लिए लागू होगा, जिससे आम जनता को इसका पूरा फायदा मिल पाएगा।