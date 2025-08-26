सरकार का बड़ा धमाका! GST Rate में किया बड़ा बदलाव, सितंबर से सस्ती हो जाएंगी ये चीज़ें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लोगों में यह उत्सुकता थी कि आखिर कौन-सी चीजें सस्ती होंगी।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद से ही लोगों में यह उत्सुकता थी कि आखिर कौन-सी चीजें सस्ती होंगी। अब सरकार ने उन सामानों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनकी कीमतें कम होने की संभावना है। जीएसटी परिषद अगले महीने इस पर फैसला लेने के लिए बैठक करेगी। आइए जानते हैं किन-किन चीजों पर जीएसटी कम हो सकता है।

किन सामानों पर घटेगा GST Rate?

सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा?

सरकार जीएसटी दरों में कमी को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब इसका फायदा किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। पहले जीएसटी का लाभ एक तय सीमा (थ्रीशॉल्ड) के भीतर ही मिलता था, लेकिन अब यह सभी के लिए लागू होगा, जिससे आम जनता को इसका पूरा फायदा मिल पाएगा।