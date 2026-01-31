Citroen Car Price Hike: कार खरीदारों को बड़ा झटका, Citroen की ये गाड़ियां हुई महंगी, जानें नई कीमतें

Edited By Radhika, Updated: 31 Jan, 2026 03:46 PM

ऑटो डेस्क: कार खरीददारों को एक बड़ा झटका लगा है। फ्रांसीसी कंपनी सिट्रोएन ने अपनी सबसे लोकप्रिय कारों C3, C3 Aircross और Basalt की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 15,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक की गई है।

महंगे हुए मॉडल्स की डिटेल्स इस प्रकार है

1. सिट्रोएन C3: इसकी नई कीमत अब 4.95 लाख रुपये से लेकर 9.45 लाख रुपये तक हो गई है। खास बात यह है कि कंपनी ने इसके Live (O) मैनुअल वर्जन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।

2. सिट्रोएन बेसाल्ट (Basalt): इस कूपे एसयूवी के सभी वेरिएंट्स (You, Plus और Max) में एक समान 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इसकी टॉप रेंज 13.35 लाख रुपये तक पहुँच गई है।

3. सिट्रोएन एयरक्रॉस (Aircross): इसकी कीमतों में वेरिएंट के हिसाब से भारी अंतर आया है। पांच सीटों वाले Max Turbo वेरिएंट की कीमत को स्थिर रखा गया है, जो ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है।