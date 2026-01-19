'बिग बॉस' फेम एजाज खान का MMS सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने लगाए गंभीर आरोप

Edited By Anu Malhotra,Updated: 19 Jan, 2026 06:29 PM
नेशनल डेस्क: मशहूर अभिनेता और 'बिग बॉस' फेम एजाज खान एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक आपत्तिजनक वीडियो (MMS) बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वायरल हो रहा यह वीडियो पूरी तरह असली है या इसे आधुनिक तकनीक (AI) का सहारा लेकर फर्जी तरीके से बनाया गया है।
यह विवाद तब और बढ़ गया जब इस वीडियो के आने से ठीक तीन दिन पहले दिल्ली की एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने एजाज पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एजाज खान के साथ हुई अपनी कथित बातचीत के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें दावा किया गया कि एजाज उनसे मिलने और साथ काम करने का दबाव बना रहे थे। उस बातचीत के अंत में इन्फ्लुएंसर ने उन्हें फटकार लगाते हुए दूर रहने को कहा था।
मशहूर फिटनेस इन्फ्लुएंसर वर्षा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 'बिग बॉस' के पूर्व प्रतियोगी एजाज खान पर उन्हें परेशान करने और गलत इरादे से मैसेज करने के आरोप लगाए हैं। वर्षा का कहना है कि जब मनोरंजन जगत के कई लोग अपनी आपबीती सुना रहे हैं, तो उन्होंने भी चुप न रहने का फैसला किया।
वर्षा ने सबूत के तौर पर कुछ चैट्स के फोटो भी दिखाए हैं। उनके अनुसार, एजाज ने उन्हें मैसेज करके पूछा कि क्या वे दिल्ली की रहने वाली हैं, क्योंकि वे खुद उस वक्त दिल्ली में ही मौजूद थे। बातचीत के दौरान एजाज ने अपना पर्सनल नंबर देते हुए साथ मिलकर कुछ काम करने और मिलने की बात कही। हालांकि, वर्षा को उनकी बातें ठीक नहीं लगीं और उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें 'गेट लॉस्ट' कहकर बातचीत खत्म कर दी। वर्षा के इस निडर अंदाज की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है।
इस पूरे मामले पर फिलहाल एजाज खान या उनके परिवार की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। एजाज खान टीवी और फिल्मों का जाना-माना चेहरा रहे हैं, जिन्होंने 'दीया और बाती हम' जैसे शोज और 'रक्त चरित्र' जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब एजाज विवादों में हैं; इससे पहले भी वे नशीले पदार्थों के एक मामले में करीब दो साल जेल की सजा काट चुके हैं। साल 2013 में 'बिग बॉस 7' का हिस्सा बनने के बाद उनका 'एक नंबर' डायलॉग देशभर में चर्चित हुआ था। उन्होंने कई बड़ी बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है।