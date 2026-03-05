राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने दाखिल करवाया नामांकन

Edited By Radhika, Updated: 05 Mar, 2026 03:10 PM

नेशनल डेस्क: बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार, 5 मार्च 2026 को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति ने इसे एनडीए (NDA) के बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया।

दिग्गजों का जमावड़ा और नामांकन प्रक्रिया

नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। भाजपा ने नितिन नबीन के अलावा शिवेश कुमार को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। बिहार की कुल 5 राज्यसभा सीटों के लिए यह द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहा है।

नीतीश कुमार की नई पारी

गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर पटना पहुंचे, जहाँ नितिन नबीन ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इसके बाद शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनके राजनीतिक जीवन के इस नए चरण के लिए उन्हें बधाई दी। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

भक्ति के साथ दिन की शुरुआत

नामांकन से पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने सुबह शहर के प्रमुख मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने महावीर मंदिर, बांसघाट स्थित काली मंदिर और गोलघर के निकट अखंडवासिनी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से सेवा करने का आशीर्वाद मांगा।

चुनाव का पूरा शेड्यूल

नामांकन की अंतिम तिथि: 5 मार्च 2026

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 9 मार्च 2026

मतदान की तारीख: 16 मार्च 2026

मतगणना और परिणाम: 16 मार्च (शाम 5 बजे से)

प्रक्रिया समाप्ति: 20 मार्च 2026

बिहार तक सीमित नहीं हैं चुनाव

यह चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है। अप्रैल 2026 में कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्यों की जगह भरने के लिए 10 राज्यों (महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना) से कुल 37 नए सदस्य उच्च सदन का हिस्सा बनेंगे।