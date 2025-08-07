Main Menu

'PM मोदी सब ठीक कर देंगे', BJP प्रदेश अध्यक्ष माधव बोले- ट्रंप के शुल्क से अमेरिका को ही होगा ज्यादा नुकसान

Edited By Harman Kaur,Updated: 07 Aug, 2025 01:38 PM

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी वी एन माधव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए ऊंचे शुल्क से उनके अपने देश को ही ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत समझदारी से सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे।

माधव की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आई है। ट्रंप की घोषणा से कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह कदम रूस से तेल की खरीद जारी रखने के भारत के फैसले के जवाब में उठाया गया।
‘चाय पर चर्चा' कार्यक्रम के तहत ओंगोल में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ‘मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश व्यापक विकास हासिल कर सकता है। माधव ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से अमेरिका को अधिक नुकसान होने की संभावना है। भारत को कुछ अस्थाई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देश ‘मेक इन इंडिया' पहल के तहत व्यापक विकास हासिल करेगा।”

भाजपा नेता ने कहा कि विश्व में लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी अपनी समझदारी से सभी समस्याएं सुलझा देंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के कारण भारत को कोई नुकसान न हो। चाय की चुस्की लेते हुए माधव ने कहा कि छोटी-छोटी घटनाएं बड़े बदलाव की ओर ले जाती हैं।

