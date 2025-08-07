'PM मोदी सब ठीक कर देंगे', BJP प्रदेश अध्यक्ष माधव बोले- ट्रंप के शुल्क से अमेरिका को ही होगा ज्यादा नुकसान

Edited By Harman Kaur,Updated: 07 Aug, 2025 01:38 PM



A-

A+

आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी वी एन माधव ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए ऊंचे शुल्क से उनके अपने देश को ही ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत...