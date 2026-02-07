Main Menu

भाजपा शबरिमला मुद्दे पर न्याय के लिए लड़ेगी : नितिन नवीन

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी शबरिमला मुद्दे पर न्याय के लिए पूरी मजबूती से लड़ेगी। केरल दौरे के दौरान उन्होंने लोगों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रार्थना की और राज्य के साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने यूडीएफ और एलडीएफ पर शबरिमला...

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को कहा कि पार्टी शबरिमला मुद्दे पर न्याय के लिए लड़ेगी। उन्होंने यहां कलाडी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि मंदिर में पूजा करने और श्री श्रृंगेरी मठ का दौरा करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, ''हमने केरल के लोगों की सुरक्षा और विकास की कामना के लिए प्रार्थना की।

हम केरल के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं।'' नवीन ने कहा कि भाजपा केरल के विकास को लेकर राज्य के लोगों की चिंताओं को समझती है और केरल को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों शबरिमला मुद्दे पर नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''हम शबरिमला मुद्दे पर पूरी तरह से लड़ेंगे। हम न्याय दिलाएंगे।'' नवीन ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ''नूरा कुश्ती'' कर रहे हैं, जिससे शबरिमला में सोने की चोरी के मामले में आरोपियों को जमानत मिल सके।

उन्होंने शुक्रवार को कोच्चि में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं के साथ बैठकें कीं। नवीन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान की समीक्षा करने और इसकी शुरुआत करने के लिए दो दिन के केरल दौरे पर हैं। वह शनिवार को अपना दौरा खत्म करने से पहले त्रिशूर में औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 

