भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंचे गोवा

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार संभालने के बाद शुक्रवार को पहली बार गोवा पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामोदर नाइक और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने उत्तर गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। दो दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे भाजपा अध्यक्ष पणजी में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय रवाना हो गए।

भाजपा शासित गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। नवीन आज दोपहर में पणजी में प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले वह दक्षिण गोवा के वर्ना गांव में स्थित महालसा नारायणी मंदिर का दौरा करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वह बाद में मारगाओ में दक्षिण जिले के अपने सदस्यों से मुलाकात करेंगे। वह पणजी में राज्य पदाधिकारियों, राज्य मोर्चा अध्यक्षों, मंडल प्रभारी और मंडल महासचिवों की बैठक को भी संबोधित करेंगे।

शाम को नवीन की भाजपा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सहयोगियों से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिनमें महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और राज्य में सावंत के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मयूख ने बृहस्पतिवार को कहा था, ‘‘नवीन की यात्रा गोवा में बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।''