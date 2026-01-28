Main Menu

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अजित पवार की मौत पर जताया दुख

महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीनियर NDA लीडर और NCP चीफ अजित पवार का बुधवार को एक भयानक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह हादसा बारामती में हुआ, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीनियर NDA लीडर और NCP चीफ अजित पवार का बुधवार को एक भयानक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह हादसा बारामती में हुआ, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने दुख जताया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अजित पवार के अचानक निधन पर गहरा दुख और संवेदना जताई है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि बारामती में हुए इस भयानक प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन की खबर बेहद दुखद है।

जनहित के लिए हमेशा एक्टिव रहे

अजित पवार की पर्सनैलिटी को याद करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि वे दशकों तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे। उन्होंने हमेशा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट और जनहित को प्रायोरिटी दी और वे हमेशा जमीन से जुड़े रहने वाले लीडर थे। उनका जाना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा नुकसान है।

परिवार के प्रति संवेदना जताई

BJP प्रेसिडेंट ने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार के सदस्यों और पीछे खड़े सपोर्टर्स को यह असहनीय दुख सहने की ताकत दें। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी भाजपा और एनडीए पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

